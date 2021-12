In Belgien ist am ehesten der "Hohe Gesundheitsrat" mit der Stiko vergleichbar, in den Niederlanden der "Gesundheitsrat der Niederlande". Beide Gremien sind staatlich finanziert und beraten die Regierungen. Wie die Stiko sind sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden die Gesundheitsräte für die Impf-Priorisierung zuständig. Die Regierungen sind nicht verpflichtet, den Empfehlungen ihrer Gesundheitsräte zu folgen, taten das allerdings meist in der Corona-Krise.