Schon in der kommenden Woche könnte es mit Impfungen gegen das Coronavirus auch in Deutschland losgehen. Über eine Zulassung des Impfstoffs der Unternehmen Biontech und Pfizer will die Europäische Arzneimittelagentur Ema bereits am Montag entscheiden - acht Tage früher als geplant. Wichtige Fragen und Antworten: