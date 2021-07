Die "etwas hektischen Meldungen über die Bedeutung der Delta-Variante in dieser Altersgruppe" sei daher nicht nachvollziehbar. Natürlich wisse die Stiko, dass es, wenn man die Kinder und Jugendlichen nicht impft, vermehrt Infektionsfälle geben werde. Aber "die Auswirkungen auf die Hospitalisierung sowohl in dieser Altersgruppe als auch in der Gesamtbevölkerung ist eher gering" und damit auch auf den weiteren Verlauf der Pandemie in Deutschland unwesentlich, betonte Mertens.