Zu wenig Impfstoff ist nicht mehr seine größte Sorge: Doktor Wolfgang Kreischer kämpft in seiner Praxis in Berlin-Zehlendorf nun viel mehr mit nicht abgesagten Corona-Impfterminen. So impfen sie hier inzwischen nicht mehr an fünf, sondern nur noch an drei Tagen, da sie häufig Termine um- und zusammenlegen müssen, weil wieder einmal jemand nicht abgesagt hat. "Im schlimmsten Fall müssen wir Impfstoff wegwerfen oder er verfällt", berichtet Kreischer, der auch Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin und Brandenburg ist.