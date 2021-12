In seiner Regierungserklärung am 15. Dezember sagte Scholz dann, dass er sich "Ende November" ein ehrgeiziges Zwischenziel gesetzt habe: "Ich möchte, dass wir alle zusammen in Deutschland 30 Millionen Impfdosen bis Jahresende in die Oberarme kriegen, als erste Impfung, als zweite Impfung und als Boosterimpfung." Davon seien zu diesem Zeitpunkt schon 19 Millionen Impfungen erreicht worden - wohl ausgehend vom 18. November. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 21. Dezember korrigierte der Kanzler das Zieldatum auf Weihnachten.