Gabriele Regina Overwiening: Covid-19-Impfstoffe hat keine Apotheke auf Lager. Unmittelbar nach der Lieferung der Impfstoffe an die Apotheke werden diese in die Arztpraxen gebracht. Die Apotheken erhalten von den impfenden Ärzten Bestellungen über die gewünschten Impfstoffdosen. Diese melden die Apotheken vor Ort an den pharmazeutischen Großhandel.