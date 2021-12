Lübbers: Die Politik in Deutschland hat in diesem Sommer durch den Wahlkampf verschlafen, das muss man ganz deutlich sagen, die Kritik geht an alle Parteien. Das heißt, man hätte frühzeitig am Beispiel Israel erkennen müssen, wie sinnvoll und notwendig die Boosterimpfung ist, um eben diese vierte Welle zu brechen, auch da hat die Stiko verschlafen. Die Empfehlung zur Boosterimpfung kam viel zu spät, und jetzt haben wir den großen Berg an Boosterimpfungen, die wir jetzt entsprechend aufarbeiten müssen und teilweise nicht bedienen können.