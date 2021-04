Wie sich die Impfbereitschaft steigern ließe

Um das Impftempo noch weiter zu steigern, fordern Expert*innen nun Anpassungen in der Impfstoffstrategie. "Sehr relevant wird vermutlich das Impfen am Arbeitsplatz und in den Universitäten - und perspektivisch möglicherweise auch Schulen", meint Prof. Cornelia Betsch, Initiatorin von COSMO. So könnten ihrer Meinung nach große Gruppen mit vielen Kontakten erreicht werden und der Aufwand, an eine Impfung zu kommen, werde reduziert.