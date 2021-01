Wie die Corona-Impfungen vorankommen

Das fordern auch mehrere Experten. Die Virologin Sandra Ciesek sagte kürzlich in ihrem NDR-Podcast, wenn man sich auf Nachlieferungen verlasse und das 42-Tage-Fenster für die zweite Dosis nutze, "dann könnten Sie natürlich viel mehr Menschen am Anfang impfen. Das hat Vorteile, wenn man das auf die Pandemie betrachtet, also auf den Verlauf." SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach twitterte: Der Impfstoff sei so knapp, "dass in den nächsten drei Monaten das Zurücklegen der zweiten Dosis keinen Sinn macht".