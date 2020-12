Die Daten sind allerdings noch unvollständig. Hessen hat bisher noch keine Daten an das RKI berichtet, obwohl auch dort die Impfungen am Wochenende begonnen haben. Zudem fallen die Zahlen des RKI derzeit geringer aus als in anderen Quellen. So waren es in Nordrhein-Westfalen laut der beiden Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe rund 9.500.