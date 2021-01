Was hat die EU in der Hand? Der Vertrag könnte Aufschluss geben, ist aber – siehe oben – unter Verschluss. So muss man glauben, was EU-Kreise streuen: Eine Klausel sichere der EU-Kommission Einblick in Produktionsdaten – die diese nun prüfen werde. Ein Anhang nenne ausdrücklich die Produktion in zwei britischen Werken – und nicht nur in jenem in Belgien, dessen Panne Astrazeneca als einzige Erklärung für den Lieferengpass angeführt hat.