So genau ist das noch nicht geklärt. Die bisherigen Forschungsergebnisse deuten aber darauf hin, dass eine Impfung das Risiko der Virusübertragung sehr stark senkt. Hinzu kommt, dass geimpfte Personen nur sehr selten an Corona erkranken und das Virus so auch nur selten weitergeben können. Sollte eine geimpfte Person trotzdem Corona bekommen, ist - nach aktuellen Daten - die Viruslast im Körper viel kleiner. Das Risiko, das Virus weiterzugeben, ist also gering.