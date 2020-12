Ebenso sollen Menschen in Schlüsselstellungen in der Gesellschaft und für die öffentliche Ordnung bevorzugt geimpft werden, also zum Beispiel Beschäftigte in Gesundheitsämtern und Sicherheitsbehörden, Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher.