In den Hausarztpraxen kann zunächst nur auf niedrigem Niveau mit den Impfungen begonnen werden, denn die Mengen an verfügbarem Impfstoff sind gering. In dieser Woche seien rund eine Million Impfdosen für die Praxen vorgesehen, gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am vergangenen Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt.