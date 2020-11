Anfang November wurde von Bund und Ländern die "Nationale Impfstrategie" verabredet. So schnell wie möglich soll eine Infrastruktur aufgebaut werden, mit der Massenimpfungen möglich sind. Obwohl, so heißt es in dem 15-seitigen Papier, noch unklar sei, welchen Impfstoff es wann und in welchen Mengen geben wird.