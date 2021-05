Für eine "durchaus interessante Strategie" hält die Virologin Helga Rübsamen-Schaeff den Plan, Kinder und Jugendliche zu impfen. Die Frage sei, welches Ziel erreicht werden solle. "Wollen wir Menschen, die gefährdeter sind als Kinder und Jugendliche so schnell wie möglich impfen oder wollen wir in Deutschland die Epidemie so schnell wie möglich in den Griff bekommen?"