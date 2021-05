NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte an, sein Land werde sich an die Empfehlungen der Stiko halten. Ob und wann Schülern ein Impfangebot gemacht werden könne, sei eine fachliche Frage, über welche die Gesundheitsminister und Chefs der Staatskanzleien beraten würden, sagte er beim Besuch eines Impfzentrums in Düsseldorf.