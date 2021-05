Müller ist mit diesem Zeitfenster nicht unzufrieden, denn die Öffnung der Gastronomie bedarf auch Planung. "So ein schnelles Aufmachen ist ja auch für uns schwierig", so Müller mit Blick auf mögliche Lockerungen. Planungssicherheit sei unter Gastronomen besonders gefragt. Viele Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, Corona-konforme Konzepte müssten angepasst und geregelt werden. All das brauche Zeit, so Müller.