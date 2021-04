Bis Anfang Mai wird nach einer Prognose von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) jeder Vierte geimpft sein, bis Juni dann jeder Dritte. Ab Juni sollen die Betriebsärzte in die Impfkampagne einsteigen. Warum erst so spät? "Das liegt an der Impfstoffmenge", sagte ein Sprecher Spahns. In Betrieben sollen dann auch verstärkt die erreicht werden, die zwar nicht strikt gegen Impfungen sind, aber selbst eher nicht dafür aktiv werden würden. Bis Ende des Sommers am 21. September sollen alle eine Impfung angeboten bekommen, versicherte Merkel.