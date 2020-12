Die Folgen für Nichtgeimpfte kämen einer Bestrafung nahe. Wer will nicht nach einem Jahr des Abstandhaltens wieder unbesorgt auf ein Konzert gehen, in ein Café oder auf Reisen? Und: Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der eine medizinische Entscheidung darüber bestimmt, was wir dürfen und was nicht? Das ist eine schwerwiegende Frage.