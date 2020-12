In den nächsten Tagen soll feststehen, wie die Europäische Arzneimittelbehörde (Ema) über den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer urteilt - und ob das Präparat damit auch in Europa offiziell zugelassen wird. Schon vor der offiziellen Zulassung steht die Frage nach der Verteilung des Impfstoffs. Auch in Deutschland diskutiert man über die geplante Priorisierung bei der Corona-Impfung. Vielen Stimmen melden sich zu Wort - wer gehört zur Risikogruppe, wer darf wann?