Für den russischen Staat, der international den Impfstoff vermarktet, sind solche Nachrichten willkommen: Deutsche, die sich angesichts des vielfach beklagten Impf-Chaos in ihrer Heimat nach Russland retten. Eigentlich hatte die russische Führung stets betont, dass zuerst die eigene Bevölkerung geimpft werden soll. Doch die Bilder von Ausländern könnten auch das Vertrauen der eigenen Bevölkerung in Sputnik V steigern. In dem Riesenreich sind erst vergleichsweise wenige Menschen geimpft. Vize-Regierungschefin Tatjana Golikowa spricht am Freitag von acht Millionen Geimpften - das sind erst mehr als fünf Prozent der Bevölkerung. In Deutschland haben 6,5 Prozent den vollen Schutz.