Davon sind im Landkreis Regen insgesamt rund 700 Impfdosen angekommen. "Für morgen war eine weitere Lieferung angekündigt, doch die wurde nun auf Samstag verschoben", so Langer. Die meisten Impfungen werden zunächst von mobilen Teams an Senioren in Altenheimen verabreicht. Das dauert länger als Massenimpfungen in einem Impfzentrum. Was im Landkreis Regen nicht von den mobilen Teams verimpft werden kann, geht ins Impfzentrum in der Eishalle - dort, wo Anna Schmidt ihre Impfung bekam.