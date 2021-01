Bei den Beratungen soll erörtert werden, ob und wie die zusätzliche Produktion von Impfstoffen in Deutschland koordiniert unterstützt werden kann. Es gibt Vorwürfe, im vergangenen Jahr sei zu wenig Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer bestellt worden, deswegen ist Spahn in die Kritik geraten. Er will am Mittwochmittag die Öffentlichkeit über den Stand bei den Impfungen informieren.