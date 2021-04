Hady Diop ist zufrieden. Der 42-jährige Senegalese hat die erste Corona-Impfung bekommen. Alles ging schnell, so erzählt der Mann im Karohemd. Diop war in einem Imfpzentrum in Fann-Hock, einem zentralen Stadteil der Hauptstadt Dakar, in dem er auch wohnt.