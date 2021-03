Mit Blick auf Reisen sei er weiterhin kritisch, so Scholz. In dem bisherigen rechtlichen Rahmen seien sie nicht zu verbieten. Es werde aber erneut juristisch geprüft, ob sie unterbunden werden könnten. Auch ihm erscheine es "sehr unverständlich, wie es gleichzeitig sein kann, dass wir einerseits die Bewegung innerhalb Deutschlands beschränken und Reisen dort nicht möglich machen und dann aber gleichzeitig Menschen in so große Distanzen reisen, um sich dann dort in großer Zahl zu treffen."