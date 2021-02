Die geänderte Impfverordnung, die an diesem Montag in Kraft tritt, sieht einige Änderungen vor - unter anderem bei der Einstufung der Bevölkerung in drei Impfgruppen. So sollen Menschen mit bestimmten schweren Krankheiten schneller dran kommen. In Einzelfällen kann auch von der Reihenfolge abgewichen werden, etwas dies "zur kurzfristigen Vermeidung des Verwurfs von Impfstoffen notwendig ist", wie es in der Verordnung heißt, die der dpa vorliegt.