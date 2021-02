Eigentlich ist klar geregelt, wer in Deutschland zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden soll: Zuerst Menschen über 80, außerdem Berufsangehörige, die durch ihre Arbeit - zum Beispiel in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen - ein besonders hohes Ansteckungsrisiko haben. Doch für Aufregung sorgen immer wieder Fälle, in denen sich Vordrängler impfen lassen, die noch nicht an der Reihe sind - oft Funktionäre, Kommunalpolitiker wie Landräte oder Bürgermeister und sogar der Augsburger Bischof Bertram Meier.