Die Kommunen stecken schon seit Längerem in den Vorbereitungen - wie etwa in Trier, wo in einer Messehalle geimpft werden soll. Der Ablauf wird dort durch eine sogenannte "Impfstraße" genau geregelt: Registrierung, Gespräch mit einem Arzt oder Ärztin, dann die Impfung und die Möglichkeit, sich kurz auszuruhen - das Ganze soll nicht länger als fünfzehn Minuten dauern. So will man bis zu 5.000 Menschen pro Tag impfen können, schätzt Olaf Backes von der Berufsfeuerwehr Trier.