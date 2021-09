"Manchmal haben Menschen auf ihre Ehepartner gewartet und sind vor Freude in Tränen ausgebrochen, als diese nach der Impfung kamen", erzählt Jörg Wittenkindt. Der DJ und Musikproduzent ist über eine Instagram-Anzeige zu seinem Job im Impfzentrum in Hamburg gekommen. Nun endet seine Zeit in den Messehallen.