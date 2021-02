Die Ständige Impfkommission hat das Vakzin nur für unter 65-Jährige empfohlen. Das führt dazu, dass es zunächst vor allem Pflegekräften, medizinischem Krankenhauspersonal und Mitarbeitern in Impfzentren verabreicht werden soll. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Länder dazu aufgerufen, die ersten Dosen ohne Rückstellungen für die Zweitdosis zu spritzen. "Auf diesem Weg können nach der Zulassung von Astrazeneca in den ersten drei Februarwochen mehr als 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Erstimpfung erhalten", heißt es in einem Schreiben an die Länder, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.