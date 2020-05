Ramelow verteidigt Vorpreschen

Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sein Vorpreschen bei der weiteren Lockerung von Corona-Beschränkungen verteidigt. Aus der geringen Zahl von Infizierten und Neuinfektionen in Thüringen müssten die Konsequenzen gezogen werden, sagte Ramelow der dpa. "Wir müssen aus dem Krisenstatus raus."



Den Infektionsschutz an sich stelle er nicht infrage, betonte Ramelow. "Das ist kein Aufruf zur Leichtfertigkeit", sagte er. Denkbar seien Mundschutz-Regelungen in einzelnen Bereichen.