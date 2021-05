Lindner: Ich habe das immer wieder deutlich gesagt: Es ist jenseits von herzzerreißend. Die Szenen, die sich abspielen, sind in der Tat entsetzlich. Menschen ersticken vor den Krankenhäusern oder in den Krankenhäusern, wenn der Strom ausfällt, wenn die Sauerstoffzufuhr ausfällt… Allein auf Social Media lese ich jeden Tag hunderte Hilferufe, Menschen organisieren sich, um Sauerstoff aufzutreiben. Alle tun, was sie können, aber die Situation bleibt sehr angespannt und sehr dramatisch.