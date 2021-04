Angesichts der dramatischen Corona-Infektionslage in Indien hat die Bundesregierung die Reißleine gezogen: Indien soll ab Montag zum Virusvarianten-Gebiet erklärt werden. In Deutschland gilt dann ein weitgehendes Einreiseverbot für Menschen, die sich zuvor in Indien aufgehalten haben. Damit soll die Verbreitung der Corona-Variante B.1.617 in Deutschland verhindert werden.