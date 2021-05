Die britische Regierung will an ihren Öffnungsplänen erst einmal festhalten. Stand jetzt, sollen dann am 21. Juni sogar alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Ob das so kommt, will das Kabinett um Boris Johnson am 14. Juni entscheiden. Bis dahin setzt man in den Varianten-Hotspots auf Massentests und verstärkte Impf-Angebote.