Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat in der sich zuspitzenden Corona-Lage vor Problemen bei der Kontaktnachverfolgung an Schulen gewarnt. "Wir wissen nicht mehr, wie wir Infektionsausbrüche an Schulen eindämmen können", sagte Meidinger der "Welt am Sonntag".