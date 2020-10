Merkel habe in mehreren Schalten mit CDU-Politikern am Wochenende und am Montag in dramatischen Worten gewarnt, dass die Lage sehr ernst sei, berichten die Agentur Reuters und "Bild". Auch Kanzleramtschef Helge Braun mahnte nach dpa-Informationen: Die Zahlen stiegen zu schnell.