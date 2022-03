Als Reaktion auf die Änderungen am Infektionsschutzgesetz kündigte die Deutsche Bahn an, dass Fahrgäste die Züge von diesem Sonntag an wieder ohne 3G-Nachweise (geimpft, genesen oder getestet) nutzen können. In Fern- und Nahverkehrszügen gilt demnach aber weiter die Pflicht, FFP2-Masken oder medizinische Masken zu tragen. In der Bordgastronomie bleibt die 3G-Regel zudem bundesweit bestehen.