Daran, wie auch an der Gesetzesänderung insgesamt, gibt es Kritik. So seien die neuen Regelungen zu wenig bestimmt und würden eine angemessene Verhältnismäßigkeitsprüfung außer Acht lassen. Die große Koalition hatte auf einen zentralen Kritikpunkt am Montag noch reagiert und die Landesregierungen verpflichtet, die Verordnungen grundsätzlich zu begründen und für maximal vier Wochen in Kraft zu lassen. Eine Verlängerung soll jedoch möglich sein.