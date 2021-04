Noch sind die Details zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die das Bundeskabinett am Dienstag abstimmen will, nicht bekannt. Noch ist das weitere Prozedere nicht klar: Stimmt noch in der gleichen Woche der Bundestag ab, kommt der Bundesrat zu einer Sondersitzung vor seiner regulären Sitzung am 7. Mai zusammen? Wann können also die Maßnahmen in Kraft treten?