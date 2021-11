Das neue Bundesgesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft, was wohl in den nächsten Tagen geschehen wird. Die neuen Maßnahmen sollen bis zum 19. März 2022 aufgehoben werden – nach derzeitigem Stand. Falls sich die Lage nicht entspannen sollte, könnte dieses Datum nach hinten verschoben werden. Bei den Verordnungen der Länder kommt es auf den jeweiligen Text der Verordnung an.