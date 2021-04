Die Bundesregierung hat ihre Pläne für eine stärkere Vereinheitlichung der Corona-Schutzmaßnahmen in Gebieten mit hohen Infektionszahlen konkretisiert. Der Nachrichtenagentur AFP lag am Samstag eine "Formulierungshilfe" der Bundesregierung an die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD vor.