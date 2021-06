Die 7-Tage-Inzidenz muss zwingend über einem Grenzwert von 70, bzw. 50 liegen (in Sonderfällen auch 150, bzw. 200), damit die Betten gegen Bezahlung freigehalten werden dürfen. Nicht jede Klinik kommt automatisch dafür in Frage, sondern die Länder müssen aktiv Kliniken benennen, die an dem Programm teilnehmen dürfen.