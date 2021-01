Treffen an Weihnachten und Silvester haben aber offenbar die Anzahl der Intensivpatient*innen nicht in die Höhe schnellen lassen. Die Zahl zeigt sogar eine leichte Tendenz nach unten. Was RKI-Chef Lothar Wieler allerdings beunruhigt ist das niedrige Durchschnittsalter der Intensivpatient*innen.