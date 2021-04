Thorsten Lehr: Dass die Inzidenz gerade nicht gut funktioniert, liegt eher an den technischen Schwächen durch den "Oster-Effekt", weniger an der Inzidenz als solches. Also das heißt, würde sie normal gemeldet werden, hätten wir ein sehr klares Bild. Die Inzidenz treibt immer noch das, was in den Krankenhäusern abläuft. Was im Krankenhaus abläuft, ist nichts anderes als eine verzögerte Variable, die drei bis vier Wochen später stattfindet. In den Krankenhäusern sehen wir zwar besser, was an Corona-Infektionen gelaufen ist, aber der Marker kommt dann viel zu spät, um noch zu regulieren. Ich glaube deswegen bleibt die Inzidenz ein guter Frühwarn-Marker.