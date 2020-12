Ab kommendem Montag sollen in Sachsen Schulen, Kitas, Horte und die meisten Geschäfte schließen. Offen bleiben dürfen nur Lebensmittelläden und Geschäfte für den Grundbedarf. Die Mahnungen seien in der Bevölkerung zu wenig gehört worden, so Kretschmer - "deswegen ist mein Weg jetzt hier in Sachsen, entschieden durchzugreifen".