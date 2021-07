Die Entwicklung bei den Corona-Zahlen zeigt nach langem Sinkflug auch in Deutschland wieder nach oben. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Samstag den vierten Tag in Folge an, bewegt sich aber weiterhin auf niedrigem Niveau. In anderen europäischen Ländern gibt es bereits einen deutlicheren Anstieg wegen der Delta-Variante. [Wie unterscheidet sich Delta von den anderen Mutationen, warum steigt sie viel rasanter als Alfa und ist trotzdem eventuell nicht so gefährlich? Eine Erklärstory]