Damit greift ab heute in NRW die Inzidenzstufe 1 (Sieben-Tage-Inzidenz von über 10 bis 35). In zahlreichen Bereichen gelten nun wieder strengere Regeln bei Maskenpflicht, Abständen und Zusammentreffen; auch in Kreisen und kreisfreien Städten, die lokal in der Inzidenzstufe 0 liegen. In zahlreichen Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens gilt vor Ort bereits Stufe 1, weitere sind an der Schwelle.