Einen Grund für die hohen Inzidenzen sieht März in der Bevölkerungsstruktur, so liegt der Ausländeranteil in Rosenheim bei etwas mehr als 22 Prozent. Neben Ansteckungen im familiären Umkreis, so der 47-Jährige, waren "die meisten Covid-Fälle, die wir hatten, hauptsächlich Reiserückkehrer aus Südosteuropa." Aus Ländern wie Kroatien, Kosovo, Albanien, Serbien und Bosnien.