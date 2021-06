In Thüringen steht im September die Wahl an, man kann das als Getöse abtun. Aber auch sein Parteifreund Jens Spahn hatte die Zahl ins Gespräch gebracht - und war dafür kritisiert worden, denn im Infektionsschutzgesetz stehen 35, 50 und 100 als Inzidenz-Marken. Von einer 20 ist nirgends die Rede. Fragen an den Bremer Epidemiologen Hajo Zeeb: